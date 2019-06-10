شكرا لقرائتكم خبر عن «علماء زويل» يفوزون بجوائز «التعاون الإسلامي» لأفضل بحث علمي واختراع وكتاب علمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فوز 3 علماء بجوائز اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «كومستيك»، كأفضل بحث علمي وبراءة اختراع وكتاب علمي.

وقالت المدينة، في بيان الاثنين: إن «الدكتور صلاح عبية فاز بجائزة أفضل كتاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا في الفترة من 2017 إلى 2019، وذلك عن كتاب (فوتونيات البللورات السائلة)، والذي دمج لأول مرة البلورات السائلة مع الفوتونيات لاقتراح ألياف بصرية حديثة تساعد على مضاعفة المعلومات والبيانات المنقولة عبر شبكات الاتصالات الحديثة دون أية تكلفة إضافية تذكر، وشارك (عبية) في تأليف الكتاب مجموعة من الباحثين بالمدينة، وهم الدكتور محمد فرحات، والدكتورة نهال عريض بمركز الفوتونيات والمواد الذكية».

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وأضافت المدينة، أن الدكتور إبراهيم الشربيني، مدير برنامج علوم النانو ومركز أبحاث علوم المواد، فاز بجائزة أفضل براءة اختراع عن استحداث تكنولوجيا جديدة آمنه للتوصيل الدوائي الموجه والممتد المفعول عبر الرئة والتي يمكن استخدامها في تطوير العلاجات الحالية عبر الاستنشاق، ولهذا فإن الدراسات والأبحاث التي تم القيام بها تمثل استراتيجية واعدة لتحقيق توصيل دوائي موجه ومنتظم وممتد المفعول داخل الرئة، حيث تم التوصل إلى تصميم وتطوير مواد بوليمرية نانو– ميكرونية جديدة تعمل كناقلات للأدوية القابلة للاستنشاق، وتزيد من تأثير المادة الفعالة المحمولة خلالها إلى أكثر من 10 أيام بدلا من ساعتين أو أربع كما هو متعارف عليه في البخاخات الحالية.

واشارت المدينة إلى أن الدكتور محمد الكردي، أستاذ مساعد مركز علوم المواد ومدرس الكيمياء بجامعة العلوم والتكنولوجيا، فاز بجائزة أفضل بحث علمي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، حيث قدم من خلال البحث المقدم باكتشاف انبعاثات جديدة من المركبات الكيمائية «Polymer»، والتي لها قابلية لامتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون من الهواء، حيث تعمل هذه المركبات على تنقية الهواء، كما أنها تعمل على تنقية الغاز الطبيعي من ثاني أكسيد الكربون, والتي من المقرر أن تخدم قطاع عريض من الصناعات في مصر، وذلك للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت تعرف سابقاً باسم منظمة المؤتمر الإسلامي هي منظمة إسلامية دولية تجمع 57 دولة إسلامية، وتصف المنظمة نفسها بأنها «الصوت الجماعي للعالم الإسلامي»، وأنها تهدف لـ«حماية المصالح الحيوية للمسلمين، البالغ عددهم نحو 1.6 مليار نسمة وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.