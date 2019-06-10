محافظ المنيا يشهد بدء العمل بعدد من وحدات «شارع مصر» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بدء العمل بعدد من وحدات مشروع شارع مصر، والذي نفذته المحافظة على كورنيش النيل بمدخل دماريس بمدينة المنيا، حيث رافقه محمد سيد، رئيس المدينة، والدكتور رأفت منصور، وكيل كلية الفنون الجميلة.

هنأ المحافظ الشباب بافتتاح مشاريعهم الخاصة مؤكدا لهم أن هذا المشروع هو نقطة بداية لإقامة أنشطة متنوعة تفتح أبوابًا من الرزق للشباب واقامة المزيد من فرص العمل لأبناء المدينة، متمنياً أن تكون مشروعاتهم نقطة انطلاق لتحقيق أحلامهم.

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وأضاف المحافظ أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بدعم شباب الخريجين وتقديم يد العون لهم وتسخير الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ وإقامة مشروعاتهم الصغيرة، برؤية حضارية جديدة تتم بشكل منظم ومنضبط، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب داخل إطار قانوني.

كما تفقد المحافظ الأماكن المخصصة للموطنين على كورنيش النيل وتابع البعد الجمالي والحضاري عقب اعمال التطوير وكذلك سهولة التحرك والتسوق للمواطنين.

ما استمع المحافظ إلى آراء المواطنين وانطباعهم عن بداية العمل في مشروع شارع مصر وأماكن الانتظار، حيث أعرب عدد من المواطنين عن رضاهم عن الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة ومدى تميز المشروعات القائمة بالفعل من حيث الجودة والنظافة.

وأنهت المحافظة أعمال تنفيذ وحدات شارع مصر، حيث تم تطوير المنطقة المجاورة للكورنيش بمدخل دماريس، ويخصص الشارع للمشاة فقط، بحيث يحتوي على عدد من المحلات التجارية تتفاوت من حيث المساحات، على أن يخصص جانباً من الشارع للنشاط التجاري المتنوع، أما الجانب الأخر فقد تم تخصيصه لنشاط المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى تخصيص عربات لأنشطة متنوعة.

وتم مراعاة البعد الجمالي والحضاري للتصميمات المقدمة، وكذلك سهولة التحرك والتسوق للمواطنين بجانب تخصيص أماكن انتظار للسيارات، كما تم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء وأحواض الزهور واقامة طرقات للتنزه ولعب الأطفال، علاوة على إقامة نافورة وتخصيص منطقة للعب الأطفال واستغلال الجزء الاسفل للكورنيش ضمن منطقة التطوير الاستغلال الأمثل بما لا يتعارض مع المكان.

محافظ المنيا يشهد بدء العمل بعدد من وحدات مشروع «شارع مصر»‎

محافظ المنيا يشهد بدء العمل بعدد من وحدات مشروع «شارع مصر»‎

محافظ المنيا يشهد بدء العمل بعدد من وحدات مشروع «شارع مصر»‎

محافظ المنيا يشهد بدء العمل بعدد من وحدات مشروع «شارع مصر»‎

محافظ المنيا يشهد بدء العمل بعدد من وحدات مشروع «شارع مصر»‎

محافظ المنيا يشهد بدء العمل بعدد من وحدات مشروع «شارع مصر»‎