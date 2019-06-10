شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار على الوجه البحري.. والقاهرة 37 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدا الثلاثاء، أن يسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «24- 37»، إسكندرية «22 – 29»، قنا «25 – 39»، الأقصر «25– 40»، أسوان «28 – 40».