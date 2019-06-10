شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتلقى تقريرًا حول موقف التعديات وإزالتها خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، تقريرًا من قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة حول موقف التعديات على الأراضي الزراعية، وحالات الإزالات التي تمت خلال إجازة عيد الفطر على مستوى محافظات الجمهورية.

وكشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات، عن أن إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 4- 6 يونيو 2019، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بلغ حوالي 193 حالة بمساحة إجمالية بلغت حوالي 7 أفدنة، و10 قرارط، و6 أسهم، وذلك على مستوى كافة المحافظات.

وأشار رئيس قطاع الخدمات إلى أنه تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 108 حالات، بمساحة 4 أفدنة، و20 قيراطا، و12 سهما، لافتاً إلى أن أعلى معدل للإزالات تم بمحافظات بني سويف وكفرالشيخ والمنيا.