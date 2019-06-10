استكمال إزالة المناطق العشوائية بالشرابية ونقل 400 أسرة لمشروع المحروسة 1

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة منطقة حكر السكاكينى القديم، بالشرابية ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين. وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة استكملت أعمال إزالات المناطق العشوائية فور انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك بمناطق الحكر القديم بالشرابية وكذلك منطقة المدابغ بمصر القديمة. Advertisements وأشار المحافظ بأنه تمت إزالة 10 عقارات بمنطقة الحكر القديم ونقل سكانها والبالغ عددهم 60 أسرة وتسليمهم وحدات سكنية بديلة بمشروع المحروسة 1 ليبلغ إجمالى عدد الأسر المنقولة إليها حوالى 400 أسرة حتى الآن بوحدات متكاملة الخدمات آمنة ومفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.





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