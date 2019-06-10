شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد الناصر وإفريقيا" على مائدة برنامج منحة ناصر للقيادة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإفريقية العليا، أن الحضارة المصرية القديمة كانت متاحة لكل شعوب الدول الإفريقية مما يعكس أصول الحضارة الافريقية، مشيراً الى ان مصر عاصمة الثقافة الافريقية ويربطها بافريقيا مصير مشترك وعلاقات وتاريخ مديد ،مضيفاً ان مدينة اسوان تضم نصف اثار العالم.

جاء ذلك خلال جلسة حول جمال عبد الناصر وافريقيا ضمن فعاليات اليوم الاول من المنحة التى اطلقتها الوزارة (مكتب الشباب الإفريقى والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو بمركز التعليم المدنى بالجزيرة .

وسرد فليفل إحدى قصص دهاء الرئيس جمال عبدالناصر ومساندته للدول الإفريقية الشقيقة وقت أزماتهم، مشيرًا إلى لجوء عبدالناصر إلى تلك الحيل لمنع تدخل الغرب وتحكمهم بالشعوب الإفريقية، مطالبا بضرورة قراءة التاريخ حول ما صنعته افريقيا ضد الاحتلال على مر العصور للتعرف على افريقيا .

وأشاد فليفل بالبرلمان الافريقى الذى يعد قمة افريقية حقيقية لما اتخذه من قرار يمنع تصدير المواد المعدنية مما يجعل افريقيا قارة صناعية وزراعية تحقق التنمية والنهضة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالبحوث الافريقية المتعمقة بجانب الصناعة والتجارة والزراعة لبناء القارة الافريقية وتنميتها على مستوى كافة المجالات .

فيما أوضح فليفل ان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يعكس صورة الرابطة الافريقية وان إفريقيا التزمت أمام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأييد حقوق الشعب الفلسطينى، مشيراً الى دوره الرائد فى حركات التحرير والنهضة الافريقية، مبيناً دور سياسته فى الوصول لقلب افريقيا .

كما طالب الشباب الافريقى بضرورة تكثيف جهودهم فى بناء القارة الافريقية باعتبارهم صناع القرار وقادة المستقبل .

ومن جانبها أوضحت دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى ان منحة "ناصر للقيادة الإفريقية" تهدف إلى نقل التجربة المصرية العريقة فى بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، المؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل؛ بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية مؤكدة على اهتمام وحرص وزارة الشباب والرياضة تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب بالإضافة إلى تمكينهم فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم .













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