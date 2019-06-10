شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تشهر هبة فى مكاتب الشهر العقارى.. تعرف على الأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت مصلحة الشهر العقارى، ضمن لائحة عملها، الأوراق والمستندات المطلوب لإشهار هبة فى الشكل الرسمى، سواء أكانت عقارية أو أموال، وذلك ضمان الحقوق فى إشهار الهبة. وتتضمن الأوراق المطلوبة، لإشهار هبة فى الشكل الرسمى بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق: 1- سند ملكية الواهب. Advertisements 2- كشف رسمى جرد حالى. 3- شهادة بعدم وجود مخالفات فى المبانى من الحى أو جهاز المدينة المختص.

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