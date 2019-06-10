شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء تكشف شروط الحصول على "عدادات" للمبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الكهرباء، أن الحصول على العدادات للمبانى المخالفة سيكون وفقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مع عدم العودة مرة أخرى إلى العدادت الكودية.

وكشفت الوزارة عبر المتحدث باسمها لبرنامج صباح الورد عن أن هناك 2.4 مليون طلب للعدادت الكودية حتى مايو 2018، مشيرة الى استكمال الانتهاء من هذه الطلبات حتى مايو الماضى، مع مد فترة السماح لدفع المبالغ المستحقة لعمل المقايسات والمعاينات.

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وشددت الوزارة على أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيتصدر المشهد خلال الفترة المقبلة، وأن مجلس الوزراء سيضع الآليات الجديدة للحصول على العدادات.