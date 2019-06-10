شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصر للطيران يغادر إلى مصنع بوينج فى سياتل لتسلم طائرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الإثنين، وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران، متوجها إلى ولاية سياتل الأمريكية، حيث مقر مصنع بوينج لتسلم الطائرة الثالثة من صفقة الطائرات الست من طراز بوينج B787-9 ضمن خطة تحديث الأسطول .

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ويتسع طراز البوينج "B787-9" المعروف باسم الدريملاينر لـ309 ركاب، بواقع 30 مقعدا لدرجة رجال الأعمال، و279 مقعدًا للدرجة السياحية، والطائرة مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.