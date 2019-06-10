شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية: 73ألف فتوى و448 قافلة توعوية و111ألف لقاء مباشر خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن شهر رمضان المبارك شهد تنفيذ الكثير من الأنشطة والفعاليات فى مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية بمشاركة وعاظ الأزهر، وذلك وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال الدكتور نظير محمد عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع أطلق نحو (448) قافلة توعوية ثابتة ومتحركة بين المحافظات خلال شهر رمضان، وذلك ضمن فعاليات البرامج التوعوية التى ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين فى جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية، تلبية لحاجة المجتمع إلى استعادة منظومة القيم الأخلاقية، وبث الأمل فى نفوس الشباب ودعوتهم إلى الجد والاجتهاد، وبناء الذات، والبعد عن عوامل اليأس والإحباط، والعودة إلى القدوة الحسنة واستحضار النماذج الناجحة فى مختلف المجالات العلمية والعملية.

أضاف الأمين العام أن المجمع عقد أيضًا (9451) لقاءً فى قطاعات الأمن المركزي، ومراكز الشرطة، والسجون، ودور الرعاية، وذلك فى إطار خطة الأزهر الشاملة فى مجال التوعية والتواجد المستمر بين الناس، لأجل نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تروج لها الجماعات المتطرفة، وقد نفذ وعاظ الأزهر (2950) لقاءً بالمكتبات العامة، ودور الثقافة، والمقاهي، لتحقيق مزيد من الاتصال الفعال بين وعاظ الأزهر الشريف وجميع فئات وشرائح المجتمع.

وأوضح عيّاد أن المجمع أطلق أيضًا خمس حملات توعوية خلال شهر رمضان المبارك بمراكز الشباب والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة وقطاعات الأمن المركزى والسجون، حيث ركزت لقاءات تلك الحملات على بيان مسؤولية الإنسان، واستشعار تلك المسؤولية نحو الأسرة والمجتمع والوطن، والتأكيد على أهمية بناء الشخصية التى تتحمل المسؤولية والتى تدرك معانى الانتماء للوطن، وكذلك توعية الناس بواجباتهم تجاه وطنهم وأهمية الحفاظ عليه، وبيان ضرورة التعايش المشترك وحثهم على العمل والإنتاج والنهوض بالمجتمع الذى يعيشون فيه، وتحذيرهم من مخاطر الأفكار المتطرفة، وبيان أهمية القيم الأخلاقية فى حياتهم.

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وفى إطار مواجهة فوضى الفتاوى، قال الأمين العام إن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية على مستوى الجمهورية استقبلت (70) ألف فتوى فى تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، فضلا عن الرد على بعض الشبهات المثارة، كما استقبل الموقع الإلكترونى حوالى 3000 فتوى متنوعة تمت الإجابة عنها جميعًا.

وشهد شهر رمضان تنفيذ نحو 111389 لقاءً مباشرًا مع الجمهور العام على مستوى قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، قام فيه وعاظ الأزهر بالانتشار فى أماكن تواجد الناس والاتصال بهم بشكل مباشر، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم، وعقد حلقات نقاشية معهم فى القضايا التى تشغل بالهم وتمس اهتماماتهم.

وأشار أمين عام مجمع البحوث إلى أن المجمع عقد أيضًا (5828) درسًا للسيدات، فى إطار الاستفادة من جهود وطاقات واعظات الأزهر الشريف فى الجهود التوعوية التى يقوم بها المجمع، من خلال مشاركتهن فى تلك الجهود فى جانب المشاركة المجتمعية فى اللقاءات والندوات بالإضافة إلى الإعداد العلمى والبحثى للمضمون المتعلق بالمرأة والأسرة داخل المجتمع المحلي، مع التركيز على القضايا والمشكلات المجتمعية التى تشغل بال أفراد الأسرة، بالتعرف على واقع وملابسات تلك القضايا والمشكلات وبما يسهم فى تقديم حلول لمعالجتها.

ولفت "عيّاد" إلى أنه فى إطار الدور العالمى للأزهر الشريف نفذ مبعوثو الأزهر الشريف إلى دول العالم خلال شهر رمضان مجموعة من اللقاءات التوعوية والثقافية المتنوعة فى العديد من المراكز والتجمعات الإسلامية بالخارج؛ ضمن خطة الأزهر الشريف لنشر الوسطية والتسامح فى العالم أجمع، وإقرار السلم المجتمعى وبيان رؤية الأزهر الشريف فى التعايش مع الآخر وقبوله.