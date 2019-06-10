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البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة العذراء في مدينة السادات

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الإثنين، كنيسة السيدة العذراء مريم في مدينة السادات في محافظة المنوفية.

قام البابا بتدشين المذبح الأوسط باسم القديسة السيدة العذراء مريم، والمذبح البحري باسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلي باسم الشهيدة مارينا والقديسة مريم المصرية، وكذلك تدشين أيقونات الكنيسة ومعموديتها.

اشترك في صلوات التدشين أصحاب النيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير مارجرجس الخطاطبة، والأنبا ساويرس الأسقف العام لديري الأنبا موسى بالعلمين، والأنبا توماس بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس الوايلي والقبة، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا إيساك الأسقف العام، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

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