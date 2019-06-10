شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي: صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم يهدف لتكملة الموازنة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم يعد نقطة فارقة في مسيرة التعليم المصري، مشيرًا إلى أن معظم جامعات العالم لديها هذا النوع من الوقف الذي يستخدم في دعم العملية التعليمية، وأن هدف هذا الوقف هو تكملة الموازنات الحكومية بمصادر تمويل أخرى من أجل الاستمرار في التطوير وتحسين المحتوى والاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في المدرسين والإداريين، بالإضافة إلى حل مشاكل الفصول والكثافات وتوفير بيئة لتعليم جيد.

من جهتها، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رؤية «مصر 2030» تقوم بشكل أساسي على المشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، موضحة أن مبادرة إطلاق صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم تعد بداية وخطوة جيدة نحو تطوير العملية التعليمية، مشيرة إلى أن تطوير التعليم هو أساس تقدم الدول مثل سنغافورة وغيرها من الدول التي وجهت استثماراتها وجهودها إلى تطوير التعليم الذي يعد من أهم أولويات الدولة المصرية، وأن نتاج هذه العملية التعليمية سوف نراه في شباب مبدع ومبتكر يضيف إلى وطنه ويساهم في رسم مستقبل أفضل للبلاد.

جاء ذلك على هامش إطلاق صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم من أجل دعم وتطوير المنظومة التعليمية في مصر.. وكانت وزارة التخطيط قد شهدت، مايو الماضي، انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، بحضور وزيري التخطيط والتربية والتعليم، حيث ناقش الاجتماع الهدف من إنشاء الصندوق الذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية.

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وقال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، إن فكرة إنشاء صندوق خيري للتعليم يتم الصرف من خلاله نبعت من واقع وثائق استثمار يتم صرف العائد منها على التعليم بمشتملاته، بداية من تطوير المحتوى التعليمى نفسه ثم المعلمين والمنشآت والأجهزة والمعدات التي تستخدم في العملية التعليمية، موضحًا أن الغرض من الصندوق هو تبنى رؤية تنهض بالتعليم في مصر، وأنه خلال 2020 سوف ينطلق المشروع وستصدر الوثائق الخاصة به.

وأوضح أحمد عكاشة، عضو المجلس الرئاسي الاستشاري لكبار علماء مصر، أن كل الدول التي نهضت قامت بالاستثمار في التعليم، مشيرًا إلى أهمية معرفة ما سيحدث خلال السنوات القادمة، وأن تكون هناك استدامة في التمويل والتى تأتى بمساهمة رجال الأعمال والمؤسسات المختلفة في مثل تلك المشروعات.

وقالت داليا عبدالقادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إن التعليم يعد الدافع الأساسي لأى استراتيجية نمو، كما تعد أهمية التعليم هي الشىء الذي لا يختلف عليه أي شخص.

وتعد وزارة الأوقاف المصرية المساهم الرئيس في الصندوق، حيث بدأت في استثمار العوائد الكبيرة التي تحققها هيئة الأوقاف حاليًا في اتجاهات يستشعرها المواطن كبناء المزيد من المنازل، بجانب توجيه جزء من هذه العوائد إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تخصيص وقف للمساهمة في العملية التعليمية، على أن يخصص كامل الأرباح ليتم انفاقها لدعم الأغراض التعليمية، وستتم زيادة أموال الصندوق عبر إضافة مكتتبين له.