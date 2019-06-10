شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الليمون إلى 20 جنيهًا في المزارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، إن أسعار الليمون انخفضت بنسبة 50% في جميع أنحاء الجمهورية، الاثنين، وبلغ سعر الكيلوجرام في المزارع 20 جنيها، وفي الأسواق 40 جنيها.

وأوضح أن «هذا الانخفاض الشديد سببه الحملات المفاجئة التي قامت بها الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار، وعزوف المواطنين عن الشراء، وتهافت مزارعي الليمون على تحقيق الربح».

توقع استمرار انخفاض أسعار الليمون ليصل إلى 7 جنيهات للكيلو خلال أيام قليلة، معربا عن دهشته من قصور التغطية الإعلامية لدودة الحشد بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الليمون. واعتبر أن «الليمون رغم أنه ضروري إلا أنه ليس سلعة أساسية، واستخداماته محدودة، ولا يباع بالكيلو إلا لأغراض التخليل أو للمطاعم، وأن غالبية المواطنين يشترونه بالثمرة الواحدة».