شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم 1% خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي بنحو 1% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 311.1 نقطة.

وذكر الجهاز، في بيانه الشهري عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي، الصادر الاثنين، أن معدل التضـخم السنوي خلال الشهر الماضي بلغ 13.2% مقابل 11.5% الشهـر ذاته عام 2018.

وأرجع ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 18.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.6%، والحبوب والخبز بنحو 0.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، وأسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8%، والوجبات الجاهزة بنحو 1.3%.