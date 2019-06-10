شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم 1% خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي بنحو 1% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 311.1 نقطة.
وذكر الجهاز، في بيانه الشهري عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي، الصادر الاثنين، أن معدل التضـخم السنوي خلال الشهر الماضي بلغ 13.2% مقابل 11.5% الشهـر ذاته عام 2018.
وأرجع ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 18.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.6%، والحبوب والخبز بنحو 0.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، وأسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8%، والوجبات الجاهزة بنحو 1.3%.
كانت هذه تفاصيل خبر «الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم 1% خلال مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.