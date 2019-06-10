شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس ياسر سعودى، رئيس قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربى، شروط التقدم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا.

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وقال المهندس ياسر سعودى فى تصريحات إعلامية : «المدرسة تضم الطلاب الذين أنهوا المرحلة الإعدادية، بعد إجراء اختبارات طبية، وفي مواد العلوم والحسابات واللغة الإنجليزية، فضلا عن أهمية إرفاق شهادة عدم تعاطى المخدرات بملف الطالب".

وأوضح أن مدة الدراسة تستمر 3 سنوات، يحصل الطالب بعدها على شهادة دبلوم فني صناعي، مشيرا إلى أن المدرسة لديها قاعدة بيانات للخريجين ، توزعها على جميع الشركات والمصانع، لتوفير فرص عمل لهم.