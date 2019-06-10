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كثافات مرورية أعلى كوبرى القبة اتجاه الفنجرى بسبب أتوبيس معطل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب أتوبيس معطل سيارة نقل أعلى كوبرى القبة، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من حدائق القبة حتى كوبرى الفنجرى، وانتقلت أوناش المرور لرفع الأتوبيس المعطل من الطريق. 

 

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى القبة بظهور كثافات ناتجة عن أتوبيس معطل، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

 

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