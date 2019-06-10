شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى اتجاه السلام إثر انقلاب سيارة نقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية، بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائرى، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من محور سعد الدين الشاذلى حتى نفق السلام، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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