لجنة التصنيع العسكري المصرية البيلاروسية تجتمع بممثلي القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الدولة للإنتاج الحربي، أن رومان جولوفشينكو - وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي، زار الوزارة لعقد اجتماع لجنة التصنيع العسكري المصرية – البيلاروسية لبحث مجالات التعاون المشترك في التصنيع الحربي، خلال زيارته للقاهرة التي تستغرق يومين.

وأوضح بيان رسمي للوزارة، اليوم الاثنين، أن الجلسة الافتتاحية للجولة الثالثة من مباحثات لجنة التصنيع العسكري المصرية البيلاروسية عقدت بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بالقوات المسلحة ووفد من الشركات البيلاروسية، وناقش الاجتماع آخر مستجدات التعاون القائمة مع عدد من الشركات البيلاروسية في المجالات العسكرية، وناقش موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في مجالات التصنيع العسكري.

وشهد الاجتماع تأكيد حرص وزارة الإنتاج الحربي على إقامة صناعات مشتركة مع دولة بيلاروسيا لما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة في كثير من مجالات التصنيع العسكري والتي يمكن التعاون بها لتطوير الصناعات العسكرية وتحديث الأنظمة الدفاعية المتواجدة في الأفرع المختلفة بالقوات المسلحة.

وأشاد "رومان جولوفشينكو"، بالتعاون الناجح بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية والذي يدعو إلى فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك الأخرى لما تتميز به شركات الإنتاج الحربي المصري من تكنولوجيا متطورة وخبرات علمية وفنية تواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع في العالم، كما عرض مقترح (خارطة طريق) بموضوعات للتعاون الثنائي في مجال التصنيع والتطوير لبعض المعدات العسكرية والتي تؤدي إلى إنتاج معدات حديثة بأسعار منافسة يتم طرحها في الأسواق العربية المحيطة وكذلك الأسواق الأفريقية.