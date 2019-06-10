2000 جنيه قسط ربع سنوي.. بشرى للمتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، قبول تظلم أكثر من 20 ألف حاجز من حاجزي الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، والذي أعلنت نتيجته نهاية مارس الماضي.

وقال عبدالله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إنه بعد قبول نتيجة التظلمات وصل عدد المتقدمين للإعلان العاشر، إلى ما يقرب من 200 ألف متقدم.

وأضاف رشدي لـ"الخليج 365"، أنه تم إتاحة شهر كامل للمواطنين لتقديم تظلم على نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، حيث وصل من لهم حق التقديم إلى 40 ألف متقدم، تم الموافقة على أكثر من 20 ألف تظلم منها، لافتًا إلى أنه يمكن سداد القسط الأول للشقق حتى نهاية يونيو.

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وأكد أن قيمة القسط الربع سنوي تصل لـ2000 جنيه للوحدة الـ90 مترًا، و1500 جنيه للوحدة 75 مترًا.

وأعلنت وزارة الإسكان طرح 60 ألف وحدة سكنية جديدة، ديسمبر الماضي الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، يتم تسليمها بعد 30 شهرًا، في مدن (أكتوبر الجديدة –حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة)، عبارة عن غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى75 مترًا، بسعر 185 ألف جنيه، و3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترًا بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5% من قيمة الوحدة.

وتقدم للحجز في الإعلان العاشر 218 ألف مواطن، تم قبول 178 ألف، ورفض 40 ألف، ليتم فتح باب التظلم أمامهم على النتيجة طوال شهر أبريل الماضي، ليتم قبول 20 ألف منهم، ليصبح في النهاية عدد المتقدمين مستوفيين الشروط قرابة الـ200 ألف مواطن.​