عمره 200 مليون سنة ويأكل كل شيئ.. 18 معلومة عن تمساح النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار وأحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الموافقة على منح الترخيص لإقامة مزارع لإنتاج التماسيح، وفقًا للضوابط المعتمدة من الوزارة.

وقال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة لـ"الخليج 365"، إن مصر لا يوجد فيها أي أنواع تماسيح بخلاف تمساح النيل، والذي يحظى بسمعة عالمية بين مختلف دول العالم.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن تمساح النيل، الذي استخدم تميمة مصر خلال مشاركتها في كأس العام بروسيا، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

1- عُبِدَ عند بعض الطوائف المصرية القديمة.

2- كان موجودًا قبل حوالي 200 مليون سنة.

3- الأكبر في أربعة أجناس من التماسيح الموجودة في إفريقيا، وجميعهم معروفين بمهاجمتهم للرجال.

4- موجود في أغلب إفريقيا بداية من مصر وحتى جنوب إفريقيا ومدغشقر، وسمي بتمساح النيل لإنه يعيش في نهر النيل.

5- يمكنه التواجد في الأنهار، والبحيرات، والحفر المائية، وغابات المستنقعات، والمصبّات، والمستنقعات العذبة.

6- يعتبر حيوانًا مائيًا في الأغلب، ورغم ذلك يزحف ويتنقل بسهولة على الأرض.

7- يسافر خلال موسم الأمطار مسافات طويلة على الأرض، ويعود عندما تنحدر مياه الفيضان.

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8- يعد من الكائنات الاجتماعية، ويعمل مع جماعته لحفر الأنفاق.

9- يصل أقصى طول لتمساح النيل إلى 20 قدمًا ما يعادل 6.2 متر من الرأس إلى طرف الذيل.

10- يزن في المتوسط حوالي 500 رطل، ما يعادل 225 كيلوجرامًا، ويمكن أن يصل إلى 1650 رطلًا ما يعادل 730 كيلوجرامًا.

11- لدى العيون جفن ثالث يحميهم تحت الماء، كما أن العيون والأذان وفتحات الأنف توجد على قمة الرأس.

12- لدى تماسيح النيل 66 سنًا ولون جلده أخضر غامق.

13- يبلغ متوسط عمره في البرية حوالي 45 سنة، وفي الأسر قد يصل إلى 80 سنة.

14- تصبح الذكور ناضجه جنسيًّا عندما يصل طولهم لـ10 أقدام و10 سنوات من العمر، والإناث بطول 6.5 قدم (متران) و10 سنوات من العمر.

15- موسم التكاثر لتماسيح النيل في شهر يوليو، وتتزاوج في الماء الضحل، وتعشش الإناث في شهر نوفمبر وديسمبر على حواف الشواطئ الرملية أو ضفاف النهر.

16- يمكن للأنثى وضع من 25 إلى 100 بيضة في عش قرب حافة الماء، وتغطيه بالرمل، وتتولى حراسته حتى يفقس بعد (2 - 3) أشهر من وضعه.

17- لدى تماسيح النيل شهيه مفتوحة للطعام، وتتغذى على الأسماك بشكل رئيسي بما يمثل 70% من غذائهم، وكذلك كل ما يأتي للماء للشرب مثل (الحمير الوحشية - أفراس النهر - حيوانات النو - القوارض - البنجول - الطيور - الجيف) وحتى التماسيح الأخرى.

18- في بعض الأحيان يبتلعون الحصى لمساعدتهم في الهضم، نظرًا لبطئ عملية التمثيل الغذائي لديهم.​