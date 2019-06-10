اليوم.. اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ):

تواصل اللجان النوعية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وتناقش لجنة "الخطة والموازنة" مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2019/2020، ومشروع قانون مقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتستكمل لجنة "الشئون الاقتصادية" مناقشة موضوع الصناديق والحسابات الخاصة، وعرض تقرير اللجنة الفنية المشكلة لأعمال حصر تلك الصناديق وعرض النتائج النهائية، ومناقشة موضوع صندوق إعانات طوارئ العمال المنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002، والبيانات الخاصة به وموارده وأوجه الانفاق منه وكل ما يتعلق به.

وتناقش لجنة "الشئون العربية" طلب إحاطة بشأن فرص العمل بدول الخليج التي يعلن عنها من خلال وزارة القوى العاملة مقدمة من القطاعين العام والخاص بدول الخليج، وطلب إحاطة بشأن فرص العمل بدول الخليج التي يتم الإعلان عنها من خلال وزارة القوى العاملة وما اتخذته الوزارة من إجراءات لحماية المصريين بالخارج.

وتلتقي لجنة "الشئون الإفريقية" مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لمناقشة خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصري الإفريقي ومبادرة التسامح الديني.

كما تناقش لجنة "الدفاع والأمن القومي" مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب في ذات الشأن، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية.

وتناقش لجنة "الصناعة" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية.

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كما تناقش لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى يبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، وتتابع اللجنة دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة القاهرة، بحضور سكرتير عام محافظة القاهرة، ومدير أفرع الجهاز، ومديري فرعي الجهاز بمحافظة القاهرة، والنواب أعضاء محافظة القاهرة.

وتستكمل لجنة "الطاقة والبيئة" مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم والبحث العلمي.

وتناقش لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.

كما تناقش لجنة "التعليم والبحث العلمي" مشروعي قانونين مقدمين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، بالاشتراك مع لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتعقد لجنة "الشئون الصحية" جلسات استماع لمشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية.

وتستكمل لجنة "الإسكان" نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة "العلاقات الخارجية" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج والمعدل بالقانون رقم 214 لسنة 1982.

كما تستكمل لجنة "السياحة والطيران المدني" مناقشة قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة "إلكترونيًا" وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات في هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه.​