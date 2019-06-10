إصابة 2 في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصيب شخصان، اليوم الاثنين، في انقلاب سيارتهما الملاكي على طريق أسيوط الغربي، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام السيارة، ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة على طريق أسيوط الغربي، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.​