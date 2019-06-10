النقض تنظر طعون متهمي "حرق سيارة شرطة بحلوان" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعون المقدمة من المحكوم عليهم حضوريا بالسجن المشدد، في القضية رقم 34057 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمتهمين فيها بحرق سيارة شرطة والتجمهر.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7سنوات، وقضت بمعاقبة متهم واحد آخر بالسجن 5 سنوات، في قضية حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان في شهر مارس 2014.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 حيث أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بتهمة قيامهم بالتجمهر وقطع الطريق، وإحراق سيارة شرطة تابعة لقسم حلوان.

وذكرت النيابة أن المتهمين قاموا بالتجمهر، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق واتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.