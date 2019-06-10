بعد 4 أشهر زواج.. محمود يطلب التطليق: "لسة بتحب خطيبها الأولاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:
أقام "محمود ع." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته "رباب ح."، مبررًا طلبه: "لسة بتحب خطيبها الأولاني".
وبحسب أوراق الدعوى، تزوج "محمود" 30 سنة مهندس معماري، من "رباب" 28 سنة منذ 4 أشهر فقط، زواجًا تقليديًا عن طريق أحد الأقارب.
يقول الزوج، في دعواه إنه خلال فترة الخطوبة علم بحب "رباب" لابن عمها، لكنها قالت إنها ابتعدت عنه بعدما علمت بخيانته مع أقرب صديقاتها.
أضاف الزوج: "تحدثت معها عن مشاعرها نحو خطيبها السابق، خاصة أنها تفقد أعصابها عند سماع سيرته، فأكدت أنها نسيته تمامًا، وهو ما جعله يتمم الزواج".
قبل شهرين، علِم الزوج أن زوجته تذهب لمنزل أسرتها للسؤال عن أخبار خطيبها الأول: "لو شافته يبقى أسعد يوم عندها"، وعندما واجهها أنكرت ففرض عليها عدم الذهاب لأسرتها إلا في وجوده، بحسب الدعوى.
يقول الزوج إن زوجته نفذت أوامره، لكنها عندما علمت بموعد زواج خطيبها، تغير حالها وبكت بشدة، مضيفًا أنه تحدث مع زوجته ليعرف أسباب تغيرها فاندلعت بينهما مشاجرة وطردها من المنزل.
غادرت رباب منزل أسرتها، طالبة الطلاق بصورة ودية لكن والدها رفض محاولًا الصلح، وفشلت كل المحاولات اللاحقة لعودتها إلى منزل الزوجية.
ولجأ الزوج إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس لطلب تطليق زوجته، وحملت رقم 3246 لسنة 2018 ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.
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