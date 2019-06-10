مصر | اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في قضية اقتحام الحدود الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في قضية اقتحام الحدود الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستانف اليوم الاثنين، محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وسوف تستكمل المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهم الصحفى خليل الدرادى.