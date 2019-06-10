أخبار مصر | بعد ٢٠ دقيقة.. طلاب الثانوية العامة يتداولون أسئلة امتحان الاقتصاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ٢٠ دقيقة.. طلاب الثانوية العامة يتداولون أسئلة امتحان الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول طلاب الثانوية العامة، أسئلة امتحان الاقتصاد علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد مرور ٢٠ دقيقة علي بدء الامتحان، وقام الطلاب بتداول الإجابات بينهم وبين بعض عبر التعليقات.

ويخوض طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الاثنين، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء وبدأت اللجان في استقبال الطلاب بداية من الساعة الثامنة صباحا.

ويبدأ اليوم تصحيح مادة اللغة العربية للثانوية العامة والتي تم خوضها السبت الماضي في ٨ يونيو ، وسوف تستمر الامتحانات حتي ٣ يوليو المقبل.