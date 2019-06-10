أخبار مصر | اليوم.. سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و"الجيوفيزيقية " بأن سكان كوكب الأرض على موعد اليوم الاثنين، مع رؤية كوكب المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية على صفحة السماء، بالعين المجردة، كنجمة لامعة فيما يمكن رؤيته بمصاحبة بعض أقماره "توابعه" باستخدام المنظار.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن ظاهرة تقابل المشترى تحدث سنويا وتمثل منتصف أفضل وقت لرؤية وتصوير المشترى و أقماره خلال العام، فعند استخدام المنظار الثنائي العينية مثبت على حامل يمكن رؤية قرص الكوكب و أقماره الأربعة الكبيرة حيث ستظهر كنقاط ضوئية على جانبى المشترى.