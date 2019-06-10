شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى طريق أسيوط الغربى بعد انقلاب سيارة وإصابة شخصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخصان، فى انقلاب سيارتهما ملاكى أعلى طريق أسيوط الغربى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق أسيوط الغربى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.