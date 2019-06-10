صور.. البابا تواضروس الثانى يدشن كنيسة العذراء بمدينة السادات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية . وحمل المذبح الأوسط اسم القديسة السيدة العذراء مريم، والمذبح البحرى اسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلى اسم الشهيدة مارينا والقديسة مريم المصرية، وكذلك دشن أيقونات الكنيسة ومعموديتها. واشترك في صلوات التدشين، عدد من آباء الكنيسة فى طقس الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يتم تدشين الكنيسة بصلوات وطقوس خاصة، بالإضافة إلى قراءات من الكتاب المقدس والمزامير والرسائل والإنجيل، وكذلك الطلبات والقطع الخاصة بالتدشين، ثم يتم رش بناء الهيكل بالماء المقدس، وتمسح بالميرون المقدس أيضاً. Advertisements

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