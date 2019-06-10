شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات لأداء اختبار الاقتصاد والإحصاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب الثانوية العامة فى التوافد على لجان سير الامتحانات استعدادا لأداء امتحان مادة الإقتصاد والإحصاء فى التاسعة صباحا.

وقام الطلاب بمراجعة أهم الموضوعات والأفكار المتعلقة بالمنهج قبل دخول لجنة الامتحان، حيث أبدت طالبات لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب والتى تختبر فيها طالبات عدة مدارس خاصة استعدادهن.

وقالت إحدى الطالبات، إن المادة سهلة والمقرر بسيط وتم استغلال بعض الوقت بعد اختبار مادة اللغة العربية السبت الماصى فى مراجعة مادة اللغة الأجنبية الأولى والتى يؤديها الطلاب الأربعاء المقبل.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لقرابة 595 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

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كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات .