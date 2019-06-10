شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 10 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتواصل امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وذلك في مادتي الاقتصاد والإحصاء.
يتوجه وفد من شركة «مصر للطيران» إلى مدينة سياتل الأمريكية لاستلام الطائرة الثالثة ضمن صفقة الطائرات الست من طراز «بوينج B787-9» المعروفة باسم «ديمرلاينزر».
يجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة، لمناقشة عدد من الموضوعات منها البرنامج النووي الإيراني ومراقبته، وتطبيق الضمانات في كوريا الشمالية، وتنفيذ اتفاقية ضمانات حظر الانتشار النووي في سوريا.
يرى سكان كوكب الأرض كوكب المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية على صفحة السماء، بالعين المجردة، كنجمة لامعة فيما يمكن رؤيته بمصاحبة بعض أقماره «توابعه» باستخدام المنظار.
يجري وزير الخارجية القبرصية، نيكوس كريستودوليدس، محادثات ثنائية مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، تتطرق إلى عدة قضايا ملحة، منها الإجراءات الاستفزازية التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والقضايا التي تتصدر جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.
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