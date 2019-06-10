تعرف على المصروفات الدراسية لدبلومات مهنية يقدمها مركز التعليم بجامعة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمنح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح الطالب درجة الدبلوم المهنى فى عدد من التخصصات بنظام التعليم المفتوح، ويبلغ عدد الدبلومات المهنية التى يمنحها مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة 9 دبلومات مهنية حاصلة على الموافقة والاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات، وينشر ”الخليج 365”، المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بالجنيه المصرى.
1- الدبلوم المهني للمحاسبة (مالية – مراجعة – تكاليف إدارية) 2200 جنيه بالتيرم الأول و2225 بالتيرم الثانى.
2- دبلوم التربية الخاصة فى مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائى (إعاقة عقلية – إعاقة سمعية - صعوبات التعلم) 2200 تيرم أول و2025 تيرم ثان.
3- خدمات التغذية التطبيقية 2400 تيرم أول و2025 تيرم ثان.
4- دبلوم إعداد معلمى العربية للناطقين بغيرها 2200 تيرم أول و2025 تيرم ثان.
5- دبلوم الإعلام الرياضى 2200 تيرم أول و2025 تيرم ثان.
6- دبلوم الحقوق العينية العقارية 2200 تيرم أول و2025 تيرم ثان.
7- دبلوم التنسيق الحدائق وصيانتها و2200 و2025 تيرم ثان.
8- دبلوم التعلم الإلكتروني 2200 تيرم أول و2225 تيرم ثان.
9- دبلوم التأهيل السياسى للمرأة 2200 تيرم أول و2025 تيرم ثان.
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