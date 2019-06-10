"الخدمات البيطرية" تحدد إجراءات جديدة لمواجهة بيع اللقاحات المغشوشة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر لـ"الخليج 365"، الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتصدى إلى مافيا بيع اللقاحات والأدوية المحظورة والمغشوشة التى تشكل تهديدا للثروة الحيوانية. -حملات رقابية مكثفة على مراكز بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية. - الكشف عن تراخيص التداول، للحد من بيع لقاحات وأدوية مغشوشة ومضروبة ومحظورة تداولها بالأسواق. - تعميم منشور من الخدمات البيطرية لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات بتراخيص جميع مراكز بيع اللقاحات. - إغلاق منافذ بيع الادوية واللقاحات غير المرخصة. Advertisements -مشاركة شركات اللقاحات المحلية والمستوردة فى دعم منظومة التأكد من وصول منتجاتها من اللقاحات بحالة جيدة للمربين لضمان فاعلية التحصين فى الظروف الحقلية. - وضع آلية لمتابعة وتتبع اللقاحات وأماكن توزيعها وتخزينها. -مراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة. -تقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويا بناء على نتائج المتابعة والرقابة. -متابعة خط سير توزيع اللقاحات وأخذ عينات للتأكد من فعالية. -أخذ عينات من القطعان الداجنة التى تم تحصينها لمتابعة المستوى المناعى لها.

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