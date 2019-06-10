نشرة المحاكمات الصباحية.. 114 متهمًا ينتظرون مصيرهم أمام الجنايات والنقض

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الاثنين، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- الحكم في طعون المتهمين بقضية "أحداث مسجد الفتح"

تصدر محكمة النقض، اليوم الاثنين، حكمها في طعون 93 من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد بقضية "أحداث مسجد الفتح".

- الجنايات تحسم مصير 7 متهمين بقضية "ثأر أوسيم"

تصدر الدائرة 23 إرهاب (جنايات القاهرة)، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، الحكم في إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر بأوسيم.

- الحكم على 14 متهمًا بقضية "العائدون من ليبيا"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، الحكم في إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

- إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث عنف بالطالبية

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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية في أغسطس من عام 2014 والمعروفة بقضية "أحداث عنف الطالبية".

- محاكمة 555 متهمًا في "ولاية سيناء 4"

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

- المرافعة في محاكمة متهمي محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تستمع المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، للمرافعة في محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

- الجنايات تستمع للشهود في محاكمة 15 متهمًا بالاعتداء على ضباط بالبدرشين

تستمع محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة 15 متهمًا باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين.

- النقض تنظر طعون متهمي "حرق سيارة شرطة بحلوان"

تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة من المحكوم عليهم حضوريًا بالسجن المشدد، في القضية رقم 34057 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمتهمين فيها بحرق سيارة شرطة والتجمهر.​