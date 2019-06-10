أخبار مصر | الأرصاد عن طقس اليوم: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد عن طقس اليوم: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدله تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات الجمهورية، جاءت كالآتي:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

الإسكندرية 28 21

بورسعيد 29 22

رفح 33 19

سانت كاترين 31 15

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شرم الشيخ 37 27

بني سويف 36 23

الأقصر 38 25

الوادي الجديد 37 24

حلايب 33 25

أسوان 39 28

قنا 38 25

سوهاج 37 24

مطروح 28 21