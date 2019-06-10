مصر | حفل جنس جماعي.. فتاة بالمنصورة تتهم شابًا باستدراجها واغتصبها مع أصدقائه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفل جنس جماعي.. فتاة بالمنصورة تتهم شابًا باستدراجها واغتصبها مع أصدقائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت فتاة يتيمة شاب بالمنصورة باستدراجها والتعدى عليها جنسيا فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود إشارة من مستشفي المنصورة العام الجديد " الدولي سابقا " بوصول ايمان. ر .س ٢١ عاما ومقيمة بإحدى قري مركز شربين ،مصابة بجرح قطعي خارجي بالمهبل بادعاء اغتصابها من أحد الشباب بعد استدراجها.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال المجني عليها أكدت أنها خرجت من دار الأيتام بالمنصورة منذ حوالي ٥ ‪ أشهر بعد أن عرض شاب الزواج عليها وإلحاح المسئولين عن الدار بضرورة موافقتها ولكن زواجها لم يستمر سوي ٣ أيام فقط وقام بتطليقها وظلت عذراء الا انها حاولت الرجوع إلى الدار مرة أخرى إلا أن المسئولين عن الدار رفضوا بحجة أنها مطلقة.

وأضافت بانها وجدت نفسها في الشارع بدون مأوى لتتعرف علي شخص يدعي "علي" الذي حاول اقناعها لتذهب معه للإقامة في شقه خالته بمنطقة المجزر بالمنصورة لتجده وأصدقائه في الشقة في انتظارها ليتناوبوا اغتصابها.

ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم الهارب والتى اتهمته الفتاة باغتصابها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت إحالتها للطب الشرعي لبيان تعرضها للاغتصاب من عدمه.