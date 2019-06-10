شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس اليوم اجتماعات المجمع المقدس بتشكيله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية لدورة المجمع المقدس الجديدة، وهو الهيئة العليا فى الكنيسة، وتعقد اجتماعاتها مرتين سنويًا فى نهاية مايو ونوفمبر من كل عام.

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يفتتح البابا تواضروس الجلسة الأولى غدًا بالكاتدرائية بحضور 128 أسقف، وهو أول اجتماع للمجمع المقدس بتشكيله الجديد، بعدما ضم البابا تواضروس أربعة أساقفة جدد أمس الأحد للخدمة فى مصر والمهجر.

من المنتظر أن تنخرط لجان المجمع فى اجتماعات تحضيرية قبل الجلسة الختامية التى يترأسها البابا بعد أيام، حيث تناقش اللجان قضية ضبط التقويم القبطى والاعتراف ببعض الأديرة الجديدة.