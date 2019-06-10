شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تشغيل آخر رحلات القطارات الإضافية بالعيد للعائدين من الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنهى هيئة السكة الحديد اليوم الاثنين، تشغيل القطارات الإضافية التى دفعت بها الهيئة خلال فترة عيد الفطر، حيث تعود آخر رحلات القطارات الإضافية القادمة من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية اليوم، ويبدأ العمل من غد الثلاثاء العمل بجداول التشغيل الطبيعية اليومية فقط.

كانت هيئة السكة الحديد قامت بتشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية خلال فترة العيد شملت 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان والعكس، و4 قطارات مميزة تقوم بردلات يومين بين القاهرة وأسوان، وقصرت حجز مقاعدها على المحطات الرئيسية.