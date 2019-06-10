شكرا لقرائتكم خبر عن سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث الطالبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.