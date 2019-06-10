شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يخشى الإخوان صعود "بوريس جونسون" لرئاسة وزراء بريطانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن جماعة الإخوان تسعى لمواجهة تغيير الموقف البريطانى منها بعد التغييرات الحكومية التى تشهدها لندن على إثر استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

وقال الباحث السياسى إن الإخوان تخشى صعود بوريس جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا لأنه يحمل أفكارا جادة وحاسمة تجاه التنظيمات المتطرفة الموجودة فى بريطانيا؛ فلطالما خرج جونسون بتصريحات متشددة تجاه تلك التنظيمات، ما يعنى أنه فى حالة وصوله لرئاسة الوزراء البريطانية فمن المتوقع أن نكون بصدد تغييرات فى السياسة البريطانية تجاه التيارات الإرهابية المتشددة وفى مقدمتها جماعة الإخوان.

ولفت طه على إلى أن تلك التوجهات السياسية الجديدة ستجد مقاومة من جانب القوى السياسية الداعمة لجماعة الإخوان بحكم تشابك المصالح معهم، حيث يخترق الإخوان العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية وكثيرا من المؤسسات الاقتصادية نتيجة لتجذر استثمارات الإخوان فى بريطانيا منذ عقود، إلا أن الموقف البريطانى مرشحاً بقوة لأن يشهد تغييرات فى المدى المنظور تجاه الجماعات الإرهابية.