شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 40 مليون كيلو وات بسبب حملات ترشيد الاستهلاك للكهرباء بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حسام عفيفى ، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن هناك إنخفاض ملحوظ فى الطاقة المشتراه من محطات توليد الكهرباء للشركة مقارنة بالعام الماضي ، موكدا أن هذا الانخفاض نتيجة وعى المواطنين بطرق ترشيد الاستهلاك .

وأوضح عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى الطاقة الكهربائية المشتراه خلال العام الماضي بلغت مليار 520 كيلو وات ساعة، موضحا أن إجمالى الطاقة الكهربائية المشتراه هذا العام انخفضت إلى مليار 480 كيلو وات بفرق40 مليون كيلو وات ساعة.

وقال عفيفى ،أنه بالرغم من زيادة عدد المشتركين بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلاللـ 10 اشهر الأخيرة بحوالى 300 الف مشترك جديد إلا أن هناك إنخفاض فى معدل الاستهلاك نتيجة حمالات التوعية بأهمية الترشيد التى يقوم بها قطاع الكهرباء.