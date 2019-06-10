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توفير 40 مليون كيلو وات بسبب حملات ترشيد الاستهلاك للكهرباء بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حسام عفيفى ،  رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن هناك إنخفاض ملحوظ فى الطاقة المشتراه من محطات توليد الكهرباء للشركة مقارنة بالعام الماضي ، موكدا أن هذا الانخفاض نتيجة وعى المواطنين بطرق ترشيد الاستهلاك .

وأوضح عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،  أن إجمالى الطاقة الكهربائية المشتراه خلال العام الماضي بلغت مليار 520  كيلو وات ساعة، موضحا أن إجمالى الطاقة الكهربائية المشتراه هذا العام انخفضت إلى مليار 480  كيلو وات بفرق40  مليون كيلو وات ساعة.

وقال عفيفى ،أنه بالرغم من زيادة عدد المشتركين بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلاللـ 10  اشهر الأخيرة بحوالى 300  الف مشترك جديد إلا أن هناك إنخفاض فى معدل الاستهلاك نتيجة حمالات التوعية بأهمية الترشيد التى يقوم بها قطاع الكهرباء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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