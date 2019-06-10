شكرا لقرائتكم خبر عن من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن واقعة تفجير مديرية أمن القاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الجرائم ارتكبها المتهمون بقضية "أنصار بيت المقدس"، ووصل عددها إلى 54 جريمة ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وخلال سماع أقوال الشهود بالقضية أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أدلوا بأقوالهم فى وقائع شاهدوها أظهرت بشاعة مرتكبيها.

ومن الجرائم التى ارتكبها المتهمين واقعة تفجير مديرية أمن القاهرة، وعلى مدار أكثر من 4 جلسات استمعت المحكمة لشهود الإثبات فى الواقعة وبدأتها فى جلسة 14 فبراير 2017، وقال شاهد الإثبات عاطف يعمل رقيب شرطة بمديرية أمن القاهرة، إنه وصوله لمكان خدمته بالمديرية في حوالي الساعة الـ6 و 20 دقيقة يوم حادث تفجير المديرية، رأى سيارة ربع نقل 2 كبينة تقف بجوار السور، ينزل منها شخص واستقل سيارة أخرى سوداء اللون وغادر محيط المديرية.

وأضاف أنه توجه إلى الضباط المتواجدين داخل المديرية وأخبرهم بتواجد السيارة الربع نقل في الخارج، وأثناء توجه الضباط إلى السيارة حدث الانفجار قبل وصولهم إليها.

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وفى ذات الواقعة قال شاهد الإثبات رقم 115 بأمر الإحالة، ويعمل نقيب شرطة بمديرية أمن القاهرة، وإنه توجه بصحبة بعض قوات المديرية لتفقد السيارة الربع نقل التي تقف بجوار سور المديرية، وأثناء ذلك انفجرت السيارة قبل وصولهم إليها، مشيرا إلى أنه تعرض لحالة إغماء، وأصيب بارتجاج بالمخ، و36 غرزة في الرأس من جراء الانفجار.

ومن جانبه قال اللواء مهندس أشرف ناصر، مدير إدارة المركبات بمديرية أمن القاهرة، أنه صدر قرار من النائب العام لمعاينة مبنى مديرية أمن القاهرة بعد تفجيره، وأنه اختص بمعاينة التلفيات التى لحقت بالمركبات الموجودة بمحيط وداخل مبنى المديرية، مضيفا أن اللجنة المختصة بمعاينة المركبات فحصت 80 مركبة متنوعة، وأن قيمة التلفيات التى لحقت بالمركبات وصلت لـ 182 ألف جنية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.