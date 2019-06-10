كل ما تريد معرفته عن "تذكرة المرور المصرية" لغير حاملى الجنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن مفهوم "تذاكر المرور المصرية"، وكيفية استخراجها والإجراءات المتبعة بها، و"الخليج 365" يوضح فى خطوات بسيطة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج وثيقة "المرور المصرية".
"وثيقة المرور المصرية" هى وثيقة تصدرها السلطات المصرية لغير حاملى الجنسية، ولبعض فئات الأجانب الذين يتعذر عليهم الحصول على جوزات سفر من الدول التى ينتمون إليها، لتسهيل تحركاتهم داخل وخارج البلاد، وتختص مصلحة الأحوال المدنية "قسم تذاكر المرور"، وإدارة جوازات إسكندرية والبعثات الدبلوماسية، والقنصليات المصرية بالخارج بصرف وتجديد تذاكر المرور المصرية.
- المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوى الجنسية الثابتة.
2- الأشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ولكن يستحيل عليهم الحصول على وثائق سفر الدول التى ينتمون إليها لأسباب تقدرها وزارة الداخلية.
3- اللاجئون الذين يعترف بهم بهذا الوصف.
- المستندات المطلوبة
1- تقدم طلبات صرف تذاكر المرور المصرية على النماذج المعدة لذلك.
2- 3 صور فوتغرافية حديثة "خلفية بيضاء".
3- تطبق القواعد العامة لقبول الطلبات المنصوص عليها بشأن جوازات السفر المصرية.
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