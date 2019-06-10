محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم: تلتقي لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، صباح اليوم الاثنين، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ويأتي اللقاء، لمناقشة خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصري الإفريقي ومبادرة التسامح الديني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. "إفريقية النواب" تبحث مبادرة الأوقاف للتسامح الديني في القارة السمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.