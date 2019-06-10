اليوم.. إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث عنف بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية في أغسطس من عام 2014 والمعروفة بقضية "أحداث عنف الطالبية".

كانت المحكمة عاقبت متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و6 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر والتحريض على العنف بالطالبية.