شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان الأزهر الشريف بشدة الاقتحامات المتتالية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون عبر باب المغاربة للمسجد الأقصى المبارك لأداء طقوسهم التلمودية بداخله وسط تسهيلات من شرطة الاحتلال.
أكد الأزهر، في بيان، الأحد، أن «مثل هذه الممارسات الغاشمة التي تسعى إلى تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك لن تغير التاريخ، وستبقى قضية القدس حية إلى أن نستعيدها من أيدي الغاصبين».
شدد الأزهر أن «عروبة القدس والمسجد الأقصى أمر لا يقبل العبث، وحقيقة ثابتة لن تفلح محاولات الصهيونية العالمية في تزييفها أو محوها»، داعيًا جميع الهيئات والمنظمات العالمية إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، وتأكيد هُويتها، والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة، وصد الغطرسة الصهيونية التي تتحدَّى القَرارات الدوليَّة.
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