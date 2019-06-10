شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدقهلية» تجري حركة تنقلات محدودة.. واستحداث قسم شرطة في المنزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، الأحد، حركة تنقلات محدودة لمأموري بعض المراكز والأقسام ورؤساء المباحث، إضافة إلى استحداث قسم شرطة جديد في المنزلة الذي يعمل بجانب مركز شرطة المنزلة الحالي.

ضمت الحركة نقل العقيد محمد أبوبكر حسان مأمورا لقسم شرطة الكردي، والعميد محمد الشحات مأمورا لقسم شرطة المنزلة، ونقل الرائد أحمد فتحي صالح رئيسا لمباحث مركز شرطة المنزلة، والرائد محمد منصور رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة، والرائد احمد ثروت رئيسا لمباحث ميت سلسيل، والرائد محمد فتحى رئيسا لمباحث منية النصر.