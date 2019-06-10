شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «هنقضي على رهبة الثانوية.. والطلاب هيروحوا السينما ليلة الامتحان» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنظومة الجديدة في التعليم ستقضي على رهبة الطلاب وقلقهم قبل امتحانات الشهادة الثانوية، نافيًا ما تردد حول تسريب امتحان اللغة العربية، مؤكدًا أنها «شائعات لابتزاز الناس والنصب عليهم».

أضاف في برنامج «الحكاية» على «mbc مصر»، مساء الأحد: «عاوزين الطلاب يروحوا السينما عادي ليلة الامتحان، ما هو اللي ذاكر ذاكر، هنقضي على منظومة الخوف والقلق من رهبة الامتحان من خلال الدرجات التراكمية التي ستطبق على طلاب أولى ثانوي».

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أشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد معين لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي، وأن عملية التصحيح لا تزال جارية، معقبًا: «كل طالب امتحن 10 مواد، وكل مادة فيها 20 سؤال على الأقل، يبقى فيه 200 سؤال لكل طالب فقط، وعدد الطلاب 600 ألف، فعملية التصحيح تحتاج إلى وقت».

أوضح أن تصحيح الأوراق يتم بعناية شديدة، وبدرجة عالية من الشفافية، وورقة الامتحان الواحد تمر على 20 مدرسا، معقبًا: «مش بس هنديهم النتيجة، لأ ده إحنا هنديهم كمان نتائج زملائهم، ونقول لهم إنتوا فين من دول، ونعطي توصيات في كل مادة إنه إزاي يتعامل مع المواد دي السنة الجاية».