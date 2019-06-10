شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد مركز جراحات القلب في مستشفى أطفال النصر ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الأحد، مركز جراحات قلب الأطفال «مجدي يعقوب» في مستشفى أطفال النصر التخصصي في بورسعيد، للوقوف على جاهزيته، ضمن جولتها التفقدية التي تستمر ليومين لعدد من المنشآت الطبية في المحافظة تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

تفقدت الوزيرة أقسام المركز، ومنها العمليات والرعاية المركزة والمعجل الخطي والمعامل وقسم الأشعة والغرف الداخلية، مؤكدة توزيع الخدمات داخل المركز وفقا للمعايير الفنية لمؤسسة «مجدي يعقوب» للقلب، موضحة أنه تم تشكيل لجنة من العاملين بالمؤسسة لاختيار وتدريب القوى البشرية والأطقم الطبية.

فى سياق آخر، عقدت الوزيرة اجتماعا مع الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، والدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، وعددا من القائمين على تطبيق المنظومة الجديدة؛ لمراجعة استكمال القوى البشرية في المنظومة.