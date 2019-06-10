اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى يؤدون امتحان الفيزياء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى اليوم طلاب الشهادة الثانوية الازهرية القسم العلمى بامتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة الفيزياء وتبدأ اللجنة الساعة التاسعة وتستمر حتى الثانية عشر.
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و51887 طالبا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.
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